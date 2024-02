Comunicado do Business Wire :AM Best

A AM Best está solicitando comentários dos participantes de mercado no setor de seguros e de outras partes interessadas sobre a aplicação da Metodologia de Classificação de Crédito da Best (BCRM) e procedimentos de critérios relacionados para empresas que emitem relatórios de acordo com a IFRS 17, continuando ainda mais o seu envolvimento com as partes interessadas. Os procedimentos de critérios relacionados são: "Análise de Capital Disponível e da Seguradora de Participações", "Como Entender o BCAR Global", "Como Entender o BCAR para Seguradoras de Propriedades/Acidentes do Canadá" e "Como Entender o BCAR para Seguradoras de Vida/Saúde dos EUA e do Canadá".

A BCRM, procedimentos de critérios associados e o modelo do Índice de Adequação de Capital da Best (BCAR) se focam na economia subjacente das (res)seguradoras e não são específicos a um padrão contábil. Similarmente, as principais premissas, variáveis e motivadores de classificações no BCRM e seus procedimentos de critérios também são agnósticos aos padrões contábeis. Desta maneira, alcança-se a consistência e a comparabilidade globais por meio das classificações de crédito da AM Best. Portanto, a AM Best não está propondo mudanças materiais à BCRM e aos procedimentos de critérios associados como resultado da IFRS 17.

A AM Best não espera que a aplicação da BCRM e de seus procedimentos de critérios resultem em mudanças nas classificações publicadas como consequência direta da transição das (res)seguradoras para os relatórios de acordo com a IFRS 17. Entretanto, no interesse da contínua transparência do mercado, a AM Best solicita publicamente comentários das partes interessadas sobre este importante tópico da indústria.