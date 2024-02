Com 2 de Savinho, Girona vence Rayo e retoma vice-liderança do Espanhol

O brasileiro Savinho, com dois gols nos minutos finais, selou definitivamente a vitória do Girona sobre o Rayo Vallecano por 3 a 0 nesta segunda-feira (26), no fechamento da 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Graças a isso, o time revelação da temporada retomou a vice-liderança, depois de ter sido ultrapassado provisoriamente pelo Barcelona, que no sábado goleou o Getafe por 4 a 0.

Na disputa pelo título, o Girona está seis pontos atrás do líder Real Madrid, que bateu o Sevilla por 1 a 0 no domingo.