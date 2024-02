China protesta após UE punir empresas chinesas em sanções contra a Rússia

A China protestou contra decisão da União Europeia (UE) de punir quatro empresas chinesas como parte de sua 13ª rodada de sanções impostas à Rússia, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

"Trata-se de sanções unilaterais e de jurisdição de longo alcance sem base no direito internacional, nem mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas", afirmou o Ministério do Comércio chinês, em comunicado divulgado nesta segunda-feira.

"Esse ato vai contra o espírito de consenso alcançado durante reuniões de líderes chineses e da UE e terá um impacto negativo nas relações econômicas e comerciais" dos dois lados, diz o comunicado.