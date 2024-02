Chefe da diplomacia da UE reitera que Israel facilitou o desenvolvimento do Hamas

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, voltou a afirmar nesta segunda-feira (26) que o governo de Israel facilitou o desenvolvimento do movimento islamista palestino Hamas, com o qual trava atualmente uma guerra na Faixa de Gaza.

Em um fórum em Madri, onde voltou a defender a solução de dois Estados para o conflito, Borrell explicou as suas declarações de algumas semanas atrás, quando acusou Israel de "ter criado" e "financiado" o Hamas.

"Não estou dizendo que financiou enviando um cheque, mas que facilitou o desenvolvimento do Hamas", explicou Borrell, durante seu discurso no Fórum da escola de negócios Next Education, aludindo a alguns exemplos, como a relutância israelense para libertar os líderes do Fatah.