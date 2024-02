Bayern de Munique anuncia Max Eberl como novo diretor esportivo

Diretor esportivo de longa data do Borussia Mönchengladbach e com uma passagem mais breve pelo RB Leipzig, Eberl também foi nomeado para o conselho de administração do Bayern, substituindo Hasan Salihamidzic, demitido em maio de 2023.

"O conselho do Bayern decidiu por unanimidade que Max Eberl se tornará o novo diretor esportivo do clube a partir de 1º de março de 2024" e seu contrato vai até o final de junho de 2027, explicou o time bávaro em um comunicado.

O Bayern Munique anunciou nesta segunda-feira (26) a nomeação de Max Eberl, de 50 anos, como seu novo diretor esportivo, com a missão de tirar o clube da crise.

Como jogador, Max Eberl chegou ao Bayern aos seis anos e jogou em todas as equipes de base até estrear como profissional pelo clube.

Ele é considerado o próximo de Uli Hoeness, lenda do Bayern de Munique e figura com grande influência no clube.

O atual momento da equipe é de crise: eliminada na Copa da Alemanha, distante da luta pelo título no Campeonato Alemão (oito pontos atrás do líder Bayer Leverkusen) e ainda viva na Liga dos Campeões, mas derrotada por 1 a 0 pela Lazio no jogo de ida das oitavas de final.

Além disso, o Bayern anunciou na semana passada a saída do técnico Thomas Tuchel ao final da temporada, um ano antes do fim de seu contrato.

