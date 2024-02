Agricultores mostram força em protesto durante reunião da UE

Os participantes atearam fogo a pneus próximo às sedes das instituições europeias e a polícia respondeu com gás lacrimogênio.

Por isso, "convidaram a Comissão a concluir [as propostas] rapidamente, com medidas novas e mais ambiciosas", acrescentou.

Ao final da reunião, o titular de Agricultura da França, Marc Fesneau, afirmou que os ministros coincidiram em que as propostas da Comissão representam "um primeiro passo concreto na direção correta".

Em uma tentativa de acalmar o descontentamento, os países do bloco convenceram a Comissão Europeia - órgão executivo da UE - a sugerir uma simplificação nas regras da política agrícola.

O movimento é o ápice de semanas de protestos de produtores agropecuários da UE, de Espanha à Polônia, para denunciar a concorrência de países de fora do bloco, a burocracia e as imposições em matéria de biodiversidade e emissões poluentes.

As propostas lançadas pela Comissão em janeiro incluem medidas de flexibilização das inspeções, que seriam reduzidas quase pela metade.

As entidades que convocaram o protesto em Bruxelas sustentam que as medidas não são suficientes.

Exigem, entre outras coisas, o fim definitivo das negociações comerciais com os países do Mercosul, depois que a Comissão simplesmente reconheceu que, "atualmente, não se dão as condições" para conclui-las.

Adoración Blanque, presidente da organização ASAJE em Almeria, na Espanha, disse à AFP que, com a PAC atual, existem "tantas travas burocráticas que sequer chegamos a cumpri-las, são tantas exigências e burocracia que nós agricultores não podemos continuar produzindo".

Para a produtora rural Marieke Van de Vivere, a carga burocrática é excessiva.

"Quando um de nossos cavalos faz cocô, temos que informar quanto ele fez, o que acontece com esse cocô, para onde vai e quando. É muito louco para poder explicar", queixou-se.

Os produtores agropecuários também consideram insuficiente a proposta da Comissão de limitar determinados segmentos das importações agrícolas da Ucrânia, que se beneficiam de isenção tarifária como parte do apoio dado ao país após a invasão da Rússia.

Este aspecto é particularmente sensível na Polônia, onde produtores agrícolas bloqueiam a entrada dos cereais ucranianos e chegaram a espalhar nas vias uma carga de aproximadamente 160 toneladas de milho provenientes da ex-república soviética.

jug-ahg/js/rpr/mvv