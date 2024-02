Voto antecipado das presidenciais russas começa em áreas ocupadas da Ucrânia

A votação antecipada para as eleições presidenciais russas de março começou neste domingo (25) em área ocupadas da Ucrânia, onde o conflito entra em seu terceiro ano, assim como nas regiões isoladas da Rússia, o maior país do mundo em extensão territorial.

As eleições, que serão celebradas em 14 de março no restante da Rússia, ocorrem em um contexto de proibição das críticas à ofensiva na Ucrânia e depois da morte do líder opositor Alexei Navalny.

Vladimir Putin, no poder desde 1999, não enfrentará nenhuma oposição real nesta eleição, que deve lhe garantir um novo mandato de seis anos à frente do Kremlin.