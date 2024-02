Vitória da Ucrânia sobre a Rússia depende de apoio ocidental, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou, neste domingo (25), que a vitória de seu país sobre a Rússia "depende" do apoio do Ocidente. Zelensky, que pede mais armas e munições, declarou ter "certeza" de que os Estados Unidos vão desbloquear em breve um crucial pacote de ajuda militar ao seu país.

Por outro lado, o presidente ucraniano também disse que a Rússia conhecia os planos da contraofensiva ucraniana do ano passado antes do início da operação.

"Os planos de ação da nossa contraofensiva estavam na mesa do Kremlin antes do início das ações contraofensivas", disse Zelensky.

A Presidência confirmou à AFP que Zelensky se referia a vazamentos de informação. O presidente disse que para evitá-los no futuro, seus comandantes militares estavam elaborando vários planos de estratégia para este ano.

O presidente assegurou que os atrasos na entrega de armas contribuíram para o fracasso de sua contraofensiva, durante a qual o exército ucraniano esgotou seus recursos, sem conseguir libertar as regiões ocupadas pela Rússia.

Atualmente, as forças de Kiev enfrentam uma situação extremamente difícil no front e após quatro meses de intensos combates, foram obrigadas a se retirar da cidade de Avdiivka, no leste do país.

Os soldados de Moscou pressionam cada vez mais nos fronts sul e leste, mas sem conseguir grandes avanços.

O papa Francisco mencionou, neste domingo, o "martirizado povo ucraniano" e pediu que seja encontrada uma solução diplomática para uma "paz justa e duradoura".

A Ucrânia continua sendo alvo de bombardeios russos diários. Na madrugada deste domingo, um ataque deixou um ferido em Kostiantynivka, no leste, e causou danos a vários edifícios, segundo a polícia.

Em Nikopol, no sul do país, um drone russo lançou explosivos contra um veículo e matou um homem de 57 anos, segundo o governador da região de Dnipropetrovsk, Sergei Lyssak.

