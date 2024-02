Vitória da Ucrânia depende do apoio do Ocidente, afirma Zelensky

"Se a Ucrânia vai perder, se será muito difícil para nós e se teremos um grande número de baixas depende de vocês, dos nossos aliados, do mundo ocidental", afirmou Zelensky em uma entrevista coletiva em Kiev por ocasião do segundo aniversário do início da invasão russa.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou neste domingo que a vitória de seu país sobre a Rússia "depende" do apoio do Ocidente e declarou ter "certeza" de que os Estados Unidos aprovarão o pacote de ajuda militar atualmente bloqueado.

"Os planos de ação da nossa contraofensiva estavam na mesa do Kremlin antes do início das ações contraofensivas", disse Zelensky, antes de acrescentar que os comandantes militares estão preparando "vários planos" de estratégia para este ano "devido aos vazamentos de informações".

Durante a coletiva, o presidente também disse que a Rússia conhecia os planos da contraofensiva da Ucrânia do ano passado antes do início da operação.

Ucrânia e Rússia sempre se negaram a revelar o balanço de perdas militares.

Ao ser questionado se conversaria com Putin, Zelensky respondeu: "Você consegue falar com uma pessoa surda? É possível falar com um homem que mata seus oponentes", em referência à morte na semana passada, na prisão, de Alexei Navalny, principal opositor do presidente russo.