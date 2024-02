Ucrânia lamenta que metade das armas prometidas são entregues com atraso

"Uma promessa não constitui uma entrega", disse Rustem Umerov, durante um fórum organizado por ocasião do segundo aniversário do início da guerra. "E 50% dos compromissos não são cumpridos a tempo", criticou.

O Exército ucraniano enfrenta uma situação extremamente difícil na frente de batalha e, após quatro meses de combates violentos, foi obrigado a abandonar a cidade de Avdiivka, no leste do país.

Nos últimos dias, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, insistiu com os aliados ocidentais para que enviem a ajuda prometida de maneira mais rápida. Ele pediu mais munições, sistemas de defesa aérea e aviões de combate.

"Sabem muito bem do que precisamos para proteger nossos céus, para reforçar nosso exército em terra, do que precisamos para apoiar e continuar nossos êxitos no mar. E sabem perfeitamente de que precisamos a tempo", afirmou Zelensky durante uma reunião por videoconferência do G7, que reúne as principais potências ocidentais.

O presidente ucraniano disse ainda que os atrasos nas entregas de armamentos contribuíram para o fracasso da contraofensiva de Kiev no ano passado.