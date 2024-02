Presidente de Belarus anuncia que disputará a reeleição em 2025

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que está no poder desde 1994, anunciou que disputará as eleições de 2025 no país, que neste domingo celebra uma votação parlamentar que a oposição chama de farsa.

Belarus, vizinho e aliado da Rússia, celebra sua primeira votação nacional desde os grandes protestos que abalaram o país após as eleições presidenciais de 2020, vencidas por Lukashenko.

O anúncio foi feito em um canal das redes sociais administradas pela equipe de Lukasheknko. Caso complete outro mandato, ele somará 36 anos no poder.