Pelo menos 15 civis morrem em ataque contra igreja em Burkina Faso

Pelo menos 15 fiéis morreram e dois ficaram feridos neste domingo (25) em um "ataque terrorista" contra uma igreja católica na localidade de Essakane, no norte de Burkina Faso, anunciou o vigário-geral da diocese de Dori, Jean-Pierre Sawadogo.

Em dezembro de 2019, catorze fiéis, incluindo algumas crianças, foram mortos durante um ataque a uma igreja protestante em Hantukura, no leste do país.

Esses ataques frequentemente visam igrejas no país, onde também aumentaram os sequestros de religiosos cristãos.

"Doze morreram no local e três no CSPS (Centro de Saúde e Promoção Social)" devido aos seus ferimentos, esclareceu.

E em maio do mesmo ano, dez pessoas foram mortas em dois ataques a duas igrejas católicas no norte do país, em Dablo e Tulfé.

Um mês antes, outro ataque a uma igreja protestante em Silgadji, no norte, deixou cinco mortos.