Pelo menos 13 coletores de trufas morrem com explosão de mina do EI na Síria, diz ONG

Pelo menos 13 coletores de trufas morreram neste domingo (25) após a explosão de uma mina do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) no norte da Síria, afirmou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"Treze civis, incluindo mulheres (...), morreram quando uma mina deixada pelo grupo EI explodiu quando procuravam trufas" no deserto da província de Al Raqqa, "antiga capital" do EI, indicou o OSDH.

A ONG, com sede no Reino Unido, possui uma ampla rede de informantes no terreno.