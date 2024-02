ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Centenas de pessoas fogem da fome do norte de Gaza

Centenas de pessoas fogem da fome no norte de Gaza

Centenas de pessoas fugiram neste domingo (25) do norte de Gaza, em um cenário de fome e combates incessantes, apesar dos esforços para alcançar uma trégua entre Israel e o Hamas que inclua a libertação dos reféns.

-- AMÉRICAS

CHARLESTON:

Trump derrota Haley nas primárias da Carolina do Sul

Donald Trump derrotou, neste sábado (24), sua adversária republicana Nikki Haley, nas primárias da Carolina do Sul, aproximando-se um pouco mais de uma possível revanche com o democrata Joe Biden nas presidenciais de novembro.

(EUA eleições política, 710 palavras, já transmitida)

SÃO PAULO:

Bolsonaro põe popularidade à prova em ato contra suspeitas golpistas

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai encabeçar, neste domingo (25), uma manifestação para repudiar as suspeitas golpistas contra ele e, de quebra, pôr à prova sua força como líder da oposição ao governo Lula.

(Brasil justiça política manifestação, 650 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Milei critica o socialismo em convenção conservadora nos Estados Umidos

"Não deixem o socialismo avançar", afirmou no sábado (24) o presidente da Argentina, Javier Milei, durante uma convenção ultraconservadora na região de Washington, em um discurso em que chamou a justiça social de "aberração".

(EUA Argentina política economia, 400 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

KIEV:

Ucrânia lamenta que metade das armas prometidas são entregues com atraso

Metade das armas ocidentais prometidas à Ucrânia são entregues com atraso, lamentou neste domingo o ministro da Defesa da ex-república soviética, que fez um apelo para que os aliados enviem mais armamento para que o país consiga conter a Rússia.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia armamento, 520 palavras, já transmitida)

LISBOA:

Eleições legislativas em Portugal podem ter guinada à direita

Portugal, que iniciou oficialmente neste domingo (25) a campanha para as eleições legislativas de 10 de março, pode dar uma guinada à direita após oito anos de governo socialista, abalados por denúncias de tráfico de influência.

(Portugal eleições governo política parlamento, 490 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

MIAOLI:

Taiwan comemora o fim do Ano Novo lunar lançando fogos de artifício para divindade

Com bermuda e óculos de proteção, quatro homens carregam um palanquim com uma divindade da fortuna em seus ombros e atravessam uma nuvem de fogos de artifício direcionados a eles, uma tradição que marca o fim do Ano Novo Lunar em Taiwan.

(Taiwan cultura festival, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BUENOS AIRES:

FMI recomenda a Milei proteger setores mais pobres da Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) recomendou que o presidente Javier Milei proteja os setores sociais mais pobres da Argentina, enquanto avança com suas reformas econômicas ultraliberais e busca reduzir o déficit fiscal a zero.

(Argentina FMI pobreza economia, 420 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

"Oppenheimer" vence o principal prêmio do Sindicato dos Atores

O filme "Oppenheimer" venceu no sábado (24) a principal categoria na premiação do Sindicato dos Atores de Hollywood (Screen Actors Guild Awards, SAG), que aconteceu poucos meses após a greve mais longa da história da categoria.

(EUA televisão prêmio gente cinema, 470 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- TÊNIS

Acompanhamento do Rio Open

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com