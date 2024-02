Na Argentina, Milei ataca governadores, após ameaça de corte no fornecimento de petróleo e gás

O presidente da Argentina, Javier Milei, desferiu ataques duros, em entrevista neste domingo (25) à emissora LN+ , a governadores da região da Patagônia, os quais ameaçaram interromper o fornecimento de petróleo e gás diante de cortes de repasses do governo federal. Milei criticou as ameaças como "desconhecimento, ignorância", e acrescentou que um corte como esse "significaria violentar o direito de propriedade, o que é um delito".

Milei criticou ainda governadores que apoiaram a demanda de Chubut, somando-se à ameaça de cortar a distribuição de petróleo e gás. "Querem transferir o ajuste para os demais argentinos", afirmou, qualificando-os como "políticos runfla". A expressão "runfla" é uma gíria local (do lunfardo) para um grupo de pessoas "imorais, sem nobreza ou abjetas", em uma das definições disponíveis. O presidente diz que o ajuste fiscal dos governadores é bem mais modesto, de 1 ponto do PIB, mas estes resistiriam, enquanto seu governo avança para um ajuste abrangente, equivalente a 15 pontos do PIB.

"Está acabada a Argentina do desperdício", afirmou. Segundo Milei, há indícios de que as coisas estão melhorando, como a desaceleração da inflação no atacado e a queda no risco-país. "Os mercados financeiros estão vendo os êxitos na gestão da política fiscal", afirmou.

Segundo o presidente, caso seu governo avance no ritmo atual, seria possível acabar com as restrições no mercado cambial ("cepo") local "na metade do ano".