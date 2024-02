Há 'contorno básico' sobre acordo Israel-Hamas, mas grupo ainda precisa aceitar, diz Sullivan

Assessor de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Jake Sullivan afirmou neste domingo, 25, que Israel, Egito, Estados Unidos e Catar se reuniram em Paris e concordaram sobre o "contorno básico" do que seria um acordo de troca de reféns e cessar-fogo temporário entre israelenses e o Hamas. Segundo ele, é necessário agora que ocorram negociações indiretas com o grupo palestino, em meio aos ataques de Israel na Faixa de Gaza.

Sullivan falou sobre o tema em entrevista à emissora americana CNN. Segundo ele, potencialmente um acordo poderia ocorrer nos próximos dias. Ao mesmo tempo, a autoridade disse que não faria previsões nem mencionaria porcentagens de chance de que o Hamas concorde com a iniciativa.

Ainda segundo Sullivan, a posição de Washington é clara, de que o acordo se concretize e isso possa permitir o retorno dos reféns para casa, "inclusive americanos", bem como a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza.