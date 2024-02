G7 expressa preocupação com envio de equipamentos militares de empresas chinesas para a Rússia

Os líderes do G7 expressaram preocupação com a transferência de materiais de uso duplo e componentes para armas e equipamentos destinados à produção militar de empresas chinesas para a Rússia.

"Continuaremos a tomar medidas contra países terceiros que apoiam materialmente a guerra da Rússia, inclusive impondo medidas adicionais a entidades, quando apropriado", destacou o grupo em comunicado, após encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

As lideranças citam, ainda, a aquisição russa de mísseis balísticos da Coreia do Norte, violando resoluções do Conselho de Segurança da ONU, e pedem para que o Irã interrompa a assistência militar aos russos.