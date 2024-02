Exército de Israel apresenta plano para 'evacuação' de civis na Faixa de Gaza

O exército israelense apresentou um plano de "evacuação" da população civil das "zonas de combate" na Faixa de Gaza, anunciou, nesta segunda-feira (noite de domingo, 25, no Brasil), o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Este anúncio ocorre antes de uma aguardada ofensiva israelense em Rafah, cidade superpovoada do sul do território palestino, apresentada por Netanyahu como "o último reduto" do movimento islamista palestino Hamas.