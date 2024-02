Estados Unidos e Reino Unido realizam novos ataques contra alvos houthis no Iêmen

Os Estados Unidos e o Reino Unido conduziram uma série de ataques em 18 alvos houthis em oito locais diferentes dentro do Iêmen neste sábado, 24. A ação faz parte dos esforços para retaliar o grupo apoiado pelo Irã, que é responsável por mais de 45 ataques a navios comerciais e militares no Mar Vermelho desde novembro. Segundo comunicado dos EUA, foram atingidos alvos como instalações de armazenamento subterrâneo de armas e mísseis, drones de ataque, sistemas de defesa aérea, radares e um helicóptero. Austrália, Bahrain, Canadá, Dinamarca, Holanda e Nova Zelândia deram assistência à operação.

Oficiais do governo reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) no Iêmen afirmaram que os ataques foram os mais efetivos desde o início das operações militares lideradas pelos EUA na região. Um funcionário houthi afirmou que alvos militares foram atingidos, mas que os locais já haviam sido evacuados. A operação marcou a quarta vez desde o mês passado que os EUA realizaram operações conjuntas maiores e estratégicas com o Reino Unido e outras nações contra múltiplos alvos simultaneamente. Essas operações são diferentes dos chamados ataques de autodefesa que os EUA têm conduzido rotineiramente nas últimas semanas.

Os ataques Houthi, armados e financiados pelo Irã, têm apresentado desafios para os EUA e seus aliados. Com grande número de mísseis e drones de baixo custo usados para atacar embarcações no Mar Vermelho, as ações do grupo têm se tornado mais "audaciosas". Incidentes recentes incluem um ataque a um navio de propriedade britânica que feriu um membro da tripulação e outro próximo a um navio de propriedade dos EUA que entregava ajuda humanitária ao Iêmen.