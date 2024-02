Emir do Catar viajará para a França para abordar situação em Gaza

"O Catar trabalha especialmente na libertação dos reféns, que é uma prioridade para nós", apontou o Palácio do Eliseu.

Trata-se da primeira visita de Estado do emir catari à capital francesa desde que chegou ao trono, em 2013, informou a Presidência francesa.

O emir do Catar, Tamim ben Hamad Al-Thani, estará na capital francesa na terça e na quarta-feira para abordar com o presidente francês, Emmanuel Macron, as negociações para obter um cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

Três franceses ainda são mantidos reféns na Faixa de Gaza desde o ataque do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023.

Os dirigentes também vão conversar sobre os "esforços em curso para se obter um cessar-fogo (...) e facilitar a ajuda em massa à população" de Gaza.

O Catar abriga em seu território a direção política do Hamas e se mobiliza juntamente com Estados Unidos e Egito para tentar obter uma cessação dos combates com Israel.

Uma trégua de uma semana facilitou, no fim de novembro, a libertação de dezenas de reféns em troca de presos palestinos detidos em Israel.

A guerra entre o exército israelense e o Hamas teve início em 7 de outubro, quando milicianos do grupo islamista mataram 1.160 pessoas, em sua maioria civis, no sul de Israel, e sequestraram cerca de 250, segundo um balanço da AFP com base em dados israelenses.

Em resposta ao ataque, Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre que já deixou 29.692 mortos em Gaza, a grande maioria civis, segundo o Ministério de Saúde do território palestino.