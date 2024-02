Em Gaza, pequena oficina costura fraldas, gerando empregos e ajudando pais em tempos de guerra

As tesouras se movem rapidamente, cortando pedaços de tecido branco para serem costurados com placas de algodão e levados ao mercado em caixas de papelão surradas.

Até o final do dia, as costureiras palestinas terão costurado 500 fraldas, que serão distribuídas aos pais cansados da guerra em Gaza por cerca de 4 dólares (20 reais) cada pacote com oito, metade do que custam as fraldas descartáveis de produção industrial no enclave sitiado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Maysaa Qatati, gerente da oficina de costura, sabe que a produção dificilmente atenderá à enorme demanda, mas o pequeno negócio está prosperando e gerando empregos.