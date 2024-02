Eleições EUA: em Michigan, atenções estão na força de Biden no partido e divisão republicana

As eleições primárias em Michigan, nos Estados Unidos, devem levar as atenções à força do presidente Joe Biden dentro do Partido Democrata e às turbulências do Partido Republicano dentro do Estado. Marcada para terça-feira, 27, a disputa em Michigan é a última corrida antes do calendário eleitoral se ampliar na Super Terça, em 5 de março, quando as eleições serão realizadas em cerca de 14 estados.

Os resultados de terça-feira serão observados de perto para entender qual a direção de Michigan para as eleições de novembro. Com uma vitória apertada em 2016, Trump tornou-se o primeiro candidato presidencial republicano a vencer no Estado desde 1988, garantindo seu caminho para a Casa Branca. Biden recuperou o Estado para os democratas em 2020. Trump derrotou a democrata Hillary Clinton no Estado em 2016 por menos de 11 mil votos, enquanto Biden venceu em 2020 por menos de 155 mil votos.

Com isso em vista, as atenções se voltam à força de Joe Biden dentro do Partido Democrata. Ele enfrenta uma oposição mínima e sua nomeação não está em dúvida, mas os eleitores de Michigan têm a opção de votar em "não comprometido", o que poderia provocar votos de protesto. Isso pode se intensificar no Estado com o maior número de árabes americanos, enquanto Biden enfrenta pressão para pedir por um cessar-fogo permanente na guerra entre Israel e o Hamas. Apesar de ser improvável que a opção tenha a maioria, um suporte notável poderia servir como um sinal de alerta para as eleições gerais, indicando que os eleitores podem não sair de casa para votar em novembro.