Da'Vine Joy Randolph não dá nada como garantido no Oscar após vencer Spirit Awards

Randolph, que interpreta neste drama ambientado nos anos 1970 uma cozinheira e mãe aflita que fica presa em um colégio durante as férias de inverno, conquistou sua vitória mais recente neste domingo (25) nos Spirit Awards, prêmios do cinema independente.

A atriz Da'Vine Joy Randolph ganhou todos os prêmios importantes desta temporada por seu papel coadjuvante em "Os Rejeitados", mas insiste em que não há nada garantido às vésperas do Oscar.

"Para mim, foi um momento realmente surrealista e poderoso ver os sonhos virarem realidade um a um", disse a atriz à AFP nos bastidores desta cerimônia que premia filmes de baixo e médio orçamento, celebrada na cidade californiana de Santa Mônica.

"Não espero nada. Não aposto em nada. Só estou aqui presente, e cada uma (das cerimônias de premiação) me surpreende. Não dou nada como garantido", assegurou. "Em relação ao Oscar, não faço isso, é verdade. Só estou feliz por ser convidada. Nem mais, nem menos".

Randolph, de 37 anos e criada na Filadélfia, é uma atriz de teatro com uma carreira de destaque, que estudou na escola de arte dramática de Yale depois de se dedicar inicialmente ao canto clássico e à ópera.

Após passar pela Broadway e pelo West End, surgiu na telona ao lado de astros como Eddie Murphy em "Meu Nome é Dolemite" e Robin Williams em "O que fazer?".

Mas foi "Os Rejeitados", do diretor Alexander Payne, que impulsionou Randolph para a elite de Hollywood, com poucos ou nenhum especialista apostando contra ela no Oscar.

O filme disputa cinco prêmios da Academia, inclusive o de Melhor Filme. Paul Giamatti, que contracena com Randolph, também é um sério candidato ao Oscar de melhor ator.