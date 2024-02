Belarus: presidente anuncia que buscará reeleição em meio a eleições locais sob questionamentos

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que governa o país desde 1994, anunciou neste domingo que concorrerá novamente à presidência no próximo ano.

A declaração ocorre em meio às eleições parlamentares e locais de hoje, que estão prestes a consolidar o rígido governo do líder autoritário, apesar dos apelos ao boicote da oposição, que classificou a votação como uma "farsa sem sentido". Já Lukashenko acusa o Ocidente de tentar usar o voto para minar seu governo e "desestabilizar" a nação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A maioria dos candidatos nas eleições deste domingo pertence aos quatro partidos oficialmente registrados: Belaya Rus, o Partido Comunista, o Partido Liberal Democrático e o Partido do Trabalho e Justiça. Todos apoiam as políticas de Lukashenko. Outros partidos tiveram o registro negado no ano passado.