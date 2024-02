Athletic Bilbao perde para o Betis e se distancia da 'zona da Champions'

O Athletic Bilbao (5º) viu suas esperanças de classificação para a próxima Liga dos Campeões esfriarem ao perder por 3 a 1 na visita ao Betis (6º), neste domingo (25), num dos jogos de maior destaque da 26ª rodada de LaLiga.

Com 49 pontos, o time basco vê a sua distância aumentar para três pontos em relação à última equipe da 'zona da Champions', o Atlético de Madrid (4º), que no sábado tropeçou com um empate (2-2) no estádio do lanterna Almería.

Os 'Leones' tiveram, portanto, uma grande oportunidade de alcançar o Atlético em pontos, mas a derrota no estádio Benito Villamarín fez com que a margem que os separa do cobiçado quarto lugar aumentasse ligeiramente.