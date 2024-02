Agricultores poloneses bloqueiam importante ponto de fronteira com a Alemanha

Agricultores poloneses bloquearam neste domingo (25) uma passagem de fronteira importante com a Alemanha, em Slubice, para protestar contra a regulamentação europeia e as importações de produtos extracomunitários que consideram não cumprir as normas da União Europeia.

"O bloqueio começou às 13h (9h de Brasília). Ambos os sentidos da rodovia A2 estão fechados", disse à AFP Wwa Murmylo, porta-voz da polícia local.

Os agricultores haviam inicialmente planejado 25 dias de bloqueio, mas após conversarem com vizinhos, empresários e transportadores, decidiram "desbloquear a passagem provavelmente amanhã, segunda-feira", afirmou Dariusz Wrobel, um dos organizadores do movimento.