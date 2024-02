União Europeia tenta diminuir insatisfação de agricultores

A Comissão Europeia multiplica, sem grandes resultados, as medidas para acalmar os protestos dos produtores agropecuários que denunciam, da Espanha aos países bálticos, a concorrência de países externos à União Europeia, a burocracia e as imposições sobre biodiversidade e emissões de poluentes.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, só decidiu iniciar um "diálogo estratégico" com o setor agroalimentar no final de janeiro, quando os protestos e os bloqueios de estradas se espalharam por todo o bloco.

O tema é explosivo: os agricultores poloneses, que bloquearam a fronteira com a Ucrânia, ameaçam bloquear no domingo um posto fronteiriço com a Alemanha.

Os protestos também forçaram abandonar qualquer expectativa de um acordo comercial entre a UE e o Mercosul, bloco formado por potências agrícolas (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai).

"Atualmente, a análise da Comissão é que as condições para concluir as negociações com o Mercosul não estão dadas", disse Eric Mamer, porta-voz da Comissão, no final de janeiro.