Trump derrota Haley nas primárias da Carolina do Sul

O resultado representa um duro revés para Haley, que encarna a ala mais moderada do Partido Republicano, pois ocorre no estado que ela governou por seis anos.

Donald Trump derrotou, neste sábado (24), sua adversária republicana Nikki Haley, nas primárias da Carolina do Sul, aproximando-se um pouco mais de uma possível revanche com o democrata Joe Biden nas presidenciais de novembro.

Veículos de comunicação americanos divulgaram sua vitória segundos depois do fechamento das seções eleitorais.

Apesar de seus problemas com a justiça, Trump, de 77 anos, é o grande favorito na corrida pela indicação republicana.

Nestas primárias, havia muito em jogo.

"Se Trump for capaz de derrotar Nikki Haley em seu estado natal, isto provavelmente o tornaria um candidato quase certo à indicação do Partido Republicano", explicou David Darmofal, cientista político da Universidade da Carolina do Sul.

O ex-presidente espera obrigar sua ex-embaixadora na ONU a jogar a toalha, como seus outros adversários fizeram.

"As primárias terminam esta noite e é hora de passar às eleições presidenciais para que possamos derrotar Joe, o Canalha", disse Steven Cheung, porta-voz de Trump, usando um dos apelidos favoritos do presidente para se referir ao democrata.