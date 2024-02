Salernitana cada vez mais perto da Serie B; Udinese e Sassuolo também perdem

Pela terceira rodada consecutiva, a última colocada Salernitana perdeu na Serie A, desta vez em casa para o Monza por 2 a 0, e segue afundando rumo à segunda divisão.

Após a partida deste sábado pela 26ª rodada, a equipe de Salerno segue ancorada no fundo do poço com 13 pontos, a sete da zona de permanência na elite.

A vitória do Monza veio na reta final, com gols de Daniel Maldini (78') e Matteo Pessina (83').