Para Biden, pouso de sonda dos EUA na Lua abre 'nova era espacial'

O presidente Joe Biden celebrou neste sábado (24) o pouso de uma sonda americana na quinta-feira, afirmando que inaugura uma "nova era de exploração espacial" com o retorno de astronautas à Lua em um futuro próximo.

A Intuitive Machines, com sede no Texas, a primeira empresa privada a pousar na Lua, anunciou na sexta-feira que sua sonda sofreu com complicações e provavelmente pousou de lado ao invés de pousar verticalmente no satélite da Terra, mas que os dados científicos e as imagens que captou devem ser recuperados.

Apesar da decepção, os "Estados Unidos estão mais uma vez levando o mundo à Lua", afirmou Biden em um comunicado, citando o presidente John F. Kennedy, que incentivou o programa Apollo nos anos 1960.