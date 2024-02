Mãe de Navalny recebeu o corpo do dissidente russo morto na prisão

O corpo de Alexei Navalny foi entregue a sua mãe, anunciou neste sábado (24) a porta-voz do opositor russo que morreu no dia 16 de fevereiro em uma prisão da região do Ártico.

"O corpo de Alexei foi entregue à sua mãe. Obrigado a todos que exigiram isto conosco", escreveu na rede social X a porta-voz de Navalny, Kira Yarmish. Ela disse que não sabe se as autoridades permitirão que o funeral do dissidente aconteça "como a família deseja e como Alexei merece".

