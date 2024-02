Líder isolado, PSG "deve lutar" contra falta de motivação na Ligue 1, diz Luis Enrique

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, disse neste sábado, a um dia de receber o Rennes na Ligue 1, que a liderança isolada do campeonato francês pode causar desmotivação, mas garantiu que sua equipe vem lutando para evitá-la.

"Estamos felizes com o fato de termos uma grande vantagem (13 pontos) sobre o segundo colocado, o Brest", admitiu o treinador espanhol quando questionado sobre o assunto em entrevista coletiva no centro de treinamento do PSG, nos arredores de Paris.

Sobre a falta de motivação, Luis Enrique acrescentou: "Tivemos que lutar contra isso durante várias semanas. Pode ser um aspecto negativo que precisamos controlar".