Em duelo argentino, Báez vence Cerúndolo e é 1º finalista do Rio Open

O argentino Sebastián Báez, quinto cabeça-de-chave, se tornou neste sábado (24) o primeiro finalista do torneio Rio Open ao vencer seu compatriota Francisco Cerúndolo, quarto cabeça-de-chave. Número trinta do ranking mundial, Báez disputará pela primeira vez a final de um ATP 500 ao vencer de forma convincente por 7-5 e 6-0 em uma hora e 24 minutos o duelo disputado na quadra principal do Jockey Club. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O tenista de 23 anos chegou à sétima final do circuito, seis delas em quadras de saibro, como a do torneio no Rio.

Cerúndolo, de 25 anos, já havia alertado um dia antes sobre a força do adversário, a quem conhece desde que ambos eram crianças, nesta superfície. Depois de eliminar o melhor melhor tenista argentino da atualidade (número 22), que o venceu na final do torneio Bastad (categoria 250) em 2022, Báez buscará no domingo o quinto e maior título de sua carreira. Em sua galeria pessoal há quatro troféus do ATP Tour: Winston-Salem, Kitzbühel e Córdoba em 2023 e Estoril em 2022, todos da categoria ATP 250. Esta é sua terceira participação no torneio carioca. No ano passado ele perdeu para o chileno Nicolás Jarry nas quartas de final e em 2022, para o brasileiro Thiago Monteiro na primeira rodada. Seu adversário na final virá do duelo entre o atual campeão, o britânico Cameron Norrie (segundo cabeça-de-chave e 23º no ranking), e o argentino Mariano Navone (113º), que se enfrentam neste sábado no encerramento do sexto dia da competição. Báez lutará pelo título na décima edição do Rio Open, principal torneio de tênis da América do Sul, após eliminar Yhiago Monteiro (117º) nas quartas de final.

Ele venceu o compatriota Facundo Díaz Acosta (59º), campeão do torneio de Buenos Aires, nas oitavas de final e o francês Corentin Moutet (147º) na primeira rodada. O prodígio espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, assistiu ao jogo deste sábado nas arquibancadas da quadra Guga Kuerten. O tenista de 20 anos era o grande favorito ao título, mas teve que deixar a competição, que venceu em 2022, devido a uma torção no tornozelo direito sofrida logo no início do confronto da primeira fase contra Thiago Monteiro.

