Deputado conservador britânico é suspenso por 'islamofobia'

No canal ultraconservador GB News, Lee Anderson afirmou que os islamistas teriam "tomado o controle" de Sadiq Khan, o primeiro prefeito muçulmano da capital britânica, no cargo desde 2016.

Lee Anderson, ex-vice-presidente do partido e conhecido por seus comentários frequentemente polêmicos, fez as declarações na sexta-feira à noite, o que rendeu acusações de racismo e islamofobia.

O Partido Conservador britânico do primeiro-ministro Rishi Sunak suspendeu neste sábado (24) um deputado de seu grupo parlamentar por se recusar a pedir desculpas após acusar o prefeito de Londres, um trabalhista, de trabalhar sob ordens dos islamistas.

"Ele entregou nossa capital aos seus companheiros", afirmou o deputado, eleito em uma circunscrição no norte da Inglaterra.

"Dada sua recusa em se desculpar por suas palavras proferidas ontem (sexta-feira)", o deputado foi suspenso do grupo conservador no Parlamento, indicou um porta-voz do deputado Simon Hart, secretário de disciplina interna.

As declarações de Lee Anderson coincidiram com uma série de acusações que apontam que os deputados estariam sendo pressionados para uma votação sobre um apelo a um cessar-fogo na Faixa de Gaza, cenário de uma guerra entre o Exército israelense e o Hamas após os ataques de 7 de outubro.

Sadiq Khan denunciou as declarações "antimuçulmanas" e "racistas" e criticou o "silêncio ensurdecedor" de Rishi Sunak e dos principais membros do governo, considerando que a falta de intervenção seria o equivalente a apoiar o racismo.

