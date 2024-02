City vence Bournemouth (1-0) e coloca pressão sobre o líder Liverpool

O Manchester City (2º) venceu com muito sofrimento por 1 a 0 em sua visita ao Bournemouth (14º) neste sábado (24) pela 26ª rodada da Premier League em que o Manchester United perdeu em casa para o Fulham e se afastou do quarto lugar, que classifica para a próxima Liga dos Campeões. O City está agora a um ponto do líder Liverpool, que havia derrotado o Luton por 4 a 1 na quarta-feira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Diante da boa equipe comandada pelo espanhol Andoni Iraola, uma das sensações da primeira metade da temporada na Inglaterra, o Manchester City obteve a vitória com um gol ainda no primeiro tempo de Phil Foden (24'), que aproveitou o rebote do goleiro brasileiro Neto após um chute do norueguês Erling Haaland.

Não foi de forma alguma o melhor jogo dos atuais campeões europeus, que sentiram falta da criatividade ofensiva de Kevin de Bruyne, que no retorno aos gramados após um longo período lesionado, jogou apenas os últimos minutos. Phil Foden teve pelo menos três chances no primeiro tempo para encaminhar a vitória, mas na segunda etapa os jogadores do técnico Pep Guardiola sofreram devido à fragilidade defensiva. O Bournemouth, que depois do espetacular início de temporada não conseguiu uma vitória em 2024, teve várias chances de empatar, a mais clara de todas uma cabeçada na trave do turco Enes Unal nos acréscimos (90'+1). Com a vitória, o City soma 59 pontos e fica um atrás do Liverpool, que antecipou sua partida contra o Luton para quarta-feira porque neste domingo disputará a final da Copa da Liga Inglesa contra o Chelsea.

O Arsenal (3º com 55 pontos) tem a obrigação de vencer o último jogo deste sábado contra o Newcastle (8º) para se manter na briga pelo título. Mais cedo, em Birmingham, o Aston Villa deu um grande passo para consolidar seu atual quarto lugar, o que lhe permitiria disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada.

Diante do Nottingham Forest (16º) que luta para se manter na Premier League, o time comandado pelo técnico espanhol Unai Emery parecia ter matado o jogo pouco antes do intervalo, quando vencia por 3 a 0 com gols de Ollie Watkins (4') e uma dobradinha do brasileiro Douglas Luiz (29' e 39'). Mas o senegalês Moussa Niakhaté diminuiu nos acréscimos (45'+5) e no início da segunda etapa Morgan Gibbs-White marcou o segundo (48') que deu suspense ao jogo.