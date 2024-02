City e Arsenal vencem e seguem ritmo do Liverpool; United se afasta da Champions

Manchester City (2º) e Arsenal (3º) mantiveram o ritmo do líder Liverpool na luta pelo título da Premier League, numa 26ª rodada em que o Manchester United perdeu em casa para o Fulham e se afastou do quarto lugar, que classifica para a próxima Liga dos Campeões. Diante do Bournemouth comandado pelo espanhol Andoni Iraola, uma das sensações da primeira metade da temporada na Inglaterra, o Manchester City obteve a vitória com um gol ainda no primeiro tempo de Phil Foden (24'), que aproveitou o rebote do goleiro brasileiro Neto após um chute do norueguês Erling Haaland. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mais tarde, em Londres, o Arsenal venceu impiedosamente o Newcastle (8º) por 4 a 1, com gols de Sven Botman (18', contra), Kai Havertz (24'), Bukayo Saka (65') e Jakub Kiwior (69'), enquanto Joseph Willock (84') descontou para os 'Magpies'.

Não foi de forma alguma o melhor jogo do City, apesar de Foden ter tido a chance de fechar o jogo no primeiro tempo mas só concretizou uma das quatro chances que teve (aos 24 minutos). "Phil Foden está jogando o melhor futebol que já vimos ele jogar. Ele já se tornou um jogador de classe mundial", elogiou Guardiola sobre um dos jogadores de maior destaque do time nesta temporada. O treinador espanhol justificou o fraco desempenho da sua equipe por ter disputado um jogo adiado no meio da semana. "Eles tiveram sete dias para se preparar para o jogo, nós três. Quando você não tem tempo de recuperação e os jogadores estão cansados, você não consegue jogar com perfeição porque eles são seres humanos". O Bournemouth, que depois do espetacular início de temporada não conseguiu uma vitória em 2024, teve várias chances de empatar, a mais clara de todas uma cabeçada na trave do turco Enes Unal nos acréscimos (90'+1).

Apesar do revés contra o Porto na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões (derrota por 1 a 0 na última quarta-feira), o Arsenal de Mikel Arteta voltou a mostrar que está em grande fase, após goleadas consecutivas na Premier (após 6-0 derrota para o West Ham e 0-5 para o Burnley).

Muito superiores ao Newcastle, os 'Gunners' levaram a vitória com gols do zagueiro holandês Sven Botman (18', contra), do alemão Kai Havertz (24'), do inglês Bakayo Saka (65') e do zagueiro polonês Jakub Kiwior (69'). O Newcastle, que parece não ter mais chances de retornar à Liga dos Campeões na próxima temporada, diminuiu com uma cabeçada de Joseph Willock (84').