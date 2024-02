Cinco mulheres assassinadas em Viena em apenas um dia

As autoridades austríacas investigavam neste sábado os assassinatos de cinco mulheres em apenas um dia na capital Viena, incluindo três que foram esfaqueadas em um bordel.

Os corpos de três mulheres jovens foram encontrados com marcas de facadas em um bordel no distrito de Brigittenau, em Viena, na noite de sexta-feira, depois que uma testemunha alertou a polícia.

Um homem de 27 anos que ainda estava com uma faca - que as autoridades acreditam que foi a arma utilizada no crime - foi detido perto do local sob suspeita de cometer os assassinatos, segundo a polícia.