Candidata governista à Presidência do México denuncia ameaças

"No dia de hoje estive recebendo telefonemas e mensagens de ódio sem parar, pois alguém publicou meu número de celular nas redes sociais", denunciou Sheinbaum, favorita para as presidenciais de 2 de junho, na rede social X.

A revelação ocorre dois dias depois de o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, divulgar o número de uma repórter do jornal The New York Times após a publicação de uma matéria sobre supostos vínculos de pessoas próximas ao presidente com narcotraficantes.

A candidata governista à Presidência do Mécico, Claudia Sheinbaum, denunciou, neste sábado (24), que recebe telefonemas e mensagens de ódio após o vazamento de seu número de telefone particular.

"É óbvio o que querem fazer, de novo seus ataques são tão grosseiros quanto inofensivos", acrescentou, afirmando que vai trocar o número do telefone.

Mais cedo, José Ramón López Beltrán, um dos filhos do presidente, também denunciou na mesma rede social o vazamento de seu número privado.

Em visita a Sinaloa (noroeste), López Obrador qualificou a divulgação de dados de seu filho como um fato "vergonhoso" e destacou que seus adversários políticos estão por trás disso.

Na quinta-feira, López Obrador leu o número da repórter do The New York Times durante sua habitual coletiva de imprensa diária, enquanto revelou um questionário enviado pelo jornal para a reportagem.

A ação motivou uma investigação da entidade encarregada da proteção de dados no México, assim como críticas ao presidente do próprio jornal e de organismos de defesa da liberdade de imprensa.

Segundo o The New York Times, uma investigação de funcionários "descobriu informação que apontava para possíveis vínculos entre operadores poderosos dos cartéis e funcionários e assessores próximos" de López Obrador antes de ser presidente e quando já estava no poder.