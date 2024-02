Canadá anuncia pacote de US$ 3 bilhões em ajuda à Ucrânia

Na tentativa de mostrar apoio aos ucranianos no segundo aniversário da invasão russa, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou neste sábado, 24, um pacote de ajuda de US$ 3 bilhões ao país durante visita a Kiev. "O objetivo é ajudar o povo ucraniano, que tem sentido diariamente os efeitos devastadores desta guerra", disse Trudeau.

Segundo ele, o dinheiro vai permitir reparar as estradas depois dos bombardeios, pagar os enfermeiros e os médicos que mantêm as pessoas vivas e "apoiar os ucranianos na sua luta contra a Rússia."

Do montante, US$ 2,4 bilhões serão administrados através do Fundo Monetário Internacional (FMI), informou o gabinete do primeiro-ministro canadense, em comunicado. Outros US$ 320 milhões serão destinados a ajuda militar, a serem entregues antes do fim do ano.