Brest vence Strasbourg (3-0) e se consolida na vice-liderança da Ligue 1

O Brest (2º) venceu por 3 a 0 em sua visita ao Strasbourg (11º) neste sábado (24) e tem agora 43 pontos na classificação da Ligue 1, dez atrás do líder Paris Saint-Germain, que no domingo recebe o Rennes (7º) pela 23ª rodada do campeonato francês.

O Brest tem quatro pontos a mais que o Nice, que recebe no domingo o último colocado Clermont, e cinco a mais que Lille e Monaco, que têm partidas difíceis fora de casa contra Toulouse (14º) e Lens (6º), respectivamente.

No outro jogo disputado neste sábado, o Nantes (12º) venceu o Lorient (16º) com um gol de Jean-Charles Castelletto no início do segundo tempo (49') e somou três pontos cruciais na briga pela manutenção na primeira divisão.

--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: