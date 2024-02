Bombardeios israelenses em Gaza antes de negociações para trégua com o Hamas

Uma delegação israelense liderada pelo diretor do Mossad pretende desbloquear este sábado (24) as negociações para uma trégua em Gaza, onde quase 100 palestinos morreram nas últimas 24 horas em bombardeios de Israel, segundo o Hamas.

As negociações em Paris acontecem depois da apresentação, por parte do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, de um plano "pós-guerra" para Gaza, um projeto que recebeu críticas dos Estados Unidos, aliado chave de Israel.

No mesmo dia, os milicianos islamistas sequestraram 250 pessoas. Mais de 100 foram trocadas em novembro por 240 palestinos que estavam presos em Israel. As autoridades israelense calculam que 130 permanecem como reféns em Gaza, incluindo 30 que teriam sido mortas.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistiu nesta sexta-feira que Israel comete um "genocídio" contra civis palestinos na Faixa de Gaza e voltou a defender a criação de um Estado Palestino "livre e soberano".

O projeto apresentado por Netanyahu, no entanto, não faz referência à criação de um Estado palestino independente e inclui, entre outras prerrogativas, a liberdade para o Exército israelense operar "em toda Faixa de Gaza, sem limite de tempo".

O enviado da Casa Branca, Brett McGurk, se reuniu durante a semana em Tel Aviv com o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, depois de conversar no Cairo com outros mediadores que se encontraram com o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh.

Uma fonte do movimento islamista afirmou que o novo plano de trégua propõe um cessar-fogo de seis semanas e a troca de entre 200 e 300 presos palestinos por 35 a 40 reféns israelenses.

O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, afirmou na quinta-feira que as negociações estavam em um bom caminho e Benny Gantz, integrante do gabinete de guerra israelense, mencionou os primeiros indícios da "possibilidade de avanços".

