Biden impõe mais de 500 sanções contra a Rússia por morte de Navalni

O governo dos EUA anunciou nesta sexta-feira, 23, novas sanções contra a Rússia, após a morte do opositor Alexei Navalni, com o objetivo de restringir bilhões de dólares em receitas do setor de energia. Anunciadas pelo presidente Joe Biden, as sanções pretendem diminuir as receitas de Vladimir Putin, no momento em que a guerra contra a Ucrânia completa dois anos hoje.

As sanções são direcionadas a bancos, empresas e indivíduos russos que atuam na produção industrial e de munição. São mais de 500 novas medidas. "Elas garantirão que Putin pague um preço ainda mais alto por sua agressão no exterior e repressão em casa", disse Biden, em comunicado. "As sanções terão como alvo indivíduos ligados à prisão de Navalni, o setor financeiro da Rússia, a base industrial de defesa, as redes de compras e os evasores de sanções em vários continentes."

Desde o início da guerra, centenas de sanções foram impostas pelos americanos contra os russos. Embora anunciadas como as mais duras da história, elas não conseguiram dissuadir Putin. As novas medidas, que formam um dos maiores pacotes de sanções desde o início do conflito, levantam algumas questões, como por exemplo por que os EUA não adotaram essas medidas antes.