Barça goleia Getafe (4-0) e toma vice-liderança do Girona; Atlético empata

Em relação ao líder, o Barcelona está cinco pontos atrás do Real Madrid, que recebe o Sevilla (15º) no Santiago Bernabéu neste domingo.

Graças a este triunfo, o Barça sobe provisoriamente do terceiro para o segundo lugar, agora com, um ponto de vantagem sobre o Girona (57 contra 56), que recebe na segunda-feira o Rayo Vallecano (14º).

Depois dos últimos jogos com sofrimento e vários resultados decepcionantes, o Barcelona finalmente conseguiu uma vitória sólida e tranquila, por 4 a 0, sobre o Getafe, neste sábado (24), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

O ponta-direita Raphinha abriu o placar no primeiro tempo, ao superar no mano a mano o goleiro David Soria após receber uma assistência de Jules Koundé aos 19 minutos.

Esta semana, o técnico Xavi Hernández já havia dito que a sua equipe não abriria mão do título de LaLiga enquanto for matematicamente possível e após a vitória deste sábado reiterou as suas palavras.

Depois do susto em um chute de Luis Milla que quase empatou ao acertar a trave logo no início da segunda etapa (49'), o segundo gol dos catalães veio aos 53, quando um cruzamento perfeito do dinamarquês Andreas Christensen foi empurrado para o fundo da rede rede pelo português João Félix, que estava livre.

O próprio brasileiro, em sua volta ao time como titular, teve outras duas chances claras antes do intervalo, mas foi só no segundo tempo que o Barcelona deixou tudo encaminhado para o triunfo.

Os jgadores do time catalão tiveram que nadar contra a corrente para empatar em 3 a 3 em casa contra o modesto Granada e depois vencer o Celta por 2 a 1 nos acréscimos em Vigo, nos dois jogos anteriores do campeonato espanhol. Além disso, na quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, empatou em 1 a 1 na visita ao Napoli.

A deste sábado foi a vitória mais contundente do Barça desde setembro, quando emendou duas goleadas por 5 a 0, contra o Betis por LaLiga e contra o belga Royal Antwerp pela Liga dos Campeões.

O sábado não foi bom para outro grande do campeonato espanhol, o Atlético de Madrid (4º), que não foi além do empate em 2 a 2 com o último colocado, o Almería.

Os quatro gols na cidade andaluza foram de jogadores argentinos.

Ángel Correa marcou já no primeiro minuto da partida, finalizando no meio da área após grande jogada do moçambicano Reinildo na ponta.

O Almería empatou aos 27 minutos por meio do argentino nascido no México Luka Romero, mas no início do segundo tempo o time da capital voltou a ficar em vantagem, desta vez graças a Rodrigo De Paul (57'), que recebeu do compatriota Nahuel Molina e iniciou um contra-ataque que culminou com um chute direto para a rede, após um toque no sérvio Ivan Radovanovic.

Novamente Luka Romero empatou o jogo (64'), pouco antes de ser substituído.

O placar não mudou mais e o Atlético está agora três pontos à frente do quinto colocado, o Athletic Bilbao, que pode alcançá-lo no domingo se vencer o Betis (7º).

"Gostei da energia que tivemos. Sempre procuramos isso, gostei da intenção, embora nos tenha faltado contundência", disse o técnico do 'Atleti', Diego Simeone.

Alavés (12º) e Mallorca (16º) empataram em 1 a 1. O uruguaio Carlos Benavídez colocou os bascos na frente e as baleares empataram logo no final com gol do sérvio Matija Nastasic (88').

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Real Sociedad - Villarreal 1 - 3

- Sábado:

Barcelona - Getafe 4 - 0

Alavés - Mallorca 1 - 1

Almería - Atlético de Madrid 2 - 2

- Domingo:

(10h00) Cádiz - Celta Vigo

(12h15) Betis - Athletic Bilbao

(14h30) Las Palmas - Osasuna

(17h00) Real Madrid - Sevilla

- Segunda-feira:

(17h00) Girona - Rayo Vallecano

. adiado

Granada - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 62 25 19 5 1 53 16 37

2. Barcelona 57 26 17 6 3 56 34 22

3. Girona 56 25 17 5 3 54 32 22

4. Atlético de Madrid 52 26 16 4 6 52 28 24

5. Athletic Bilbao 49 25 14 7 4 45 23 22

6. Real Sociedad 40 26 10 10 6 35 26 9

7. Betis 39 25 9 12 4 28 25 3

8. Valencia 36 25 10 6 9 29 29 0

9. Las Palmas 35 25 10 5 10 25 25 0

10. Getafe 34 26 8 10 8 33 38 -5

11. Osasuna 32 25 9 5 11 29 36 -7

12. Alavés 29 26 7 8 11 25 32 -7

13. Villarreal 29 26 7 8 11 38 48 -10

14. Rayo Vallecano 25 25 5 10 10 22 33 -11

15. Sevilla 24 25 5 9 11 30 37 -7

16. Mallorca 24 26 4 12 10 23 34 -11

17. Celta Vigo 20 25 4 8 13 27 37 -10

18. Cádiz 17 25 2 11 12 15 35 -20

19. Granada 14 25 2 8 15 27 49 -22

20. Almería 9 26 0 9 17 25 54 -29

