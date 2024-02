UE está mais unida do que nunca em apoio à Ucrânia, dizem líderes do bloco

A União Europeia está mais unida do que nunca em seu apoio à Ucrânia, afirmaram líderes do bloco nesta sexta-feira (23), em um comunicado conjunto na ocasião do segundo aniversário da invasão russa, em 24 de fevereiro.

"Mais do que nunca, seguimos juntos e fiéis à nossa promessa de apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário", afirmaram os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do Conselho Europeu, Charles Michel, e do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.