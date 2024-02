Rússia aumenta pressão por funeral secreto e ameaça enterrar Navalni no terreno da prisão

Autoridades da Rússia ameaçaram enterrar o opositor Alexei Navalni no terreno da prisão no Ártico onde morreu semana passada, caso a mãe Liudmila não concordasse com um funeral secreto, disse a porta-voz Kira Yarmish nesta sexta-feira, 23.

As autoridades deram à mãe um prazo de três horas para concordar com o ultimato, mas ela se recusou a negociar, argumentando que elas não tinham o direito legal de decidir a hora e o local do enterro de seu filho, segundo Yarmish.

"Ela (Liudmila) está exigindo o cumprimento da lei, que determina que os investigadores entreguem o corpo dentro de dois dias, a partir do momento em que a causa da morte for estabelecida", disse Yarmish em um comunicado divulgado no X (antigo Twitter). Os dois dias expiram no sábado.