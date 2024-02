Putin aproveita rival exaurido para colocar Ucrânia contra as cordas

A onda de ataques começou em dezembro, com mísseis e drones lançados contra as principais cidades ucranianas, incluindo Kiev, Kharkiv, Lviv e Odessa. Os ataques deixaram mais de 30 mortos. Especialistas ouvidos pelo Estadão dizem que o objetivo é enfraquecer o apoio ucraniano à guerra e forçar uma negociação.

Moscou também quer testar o aparato de defesa ucraniano, em um contexto de redução do fornecimento de armas da Europa e dos EUA. "Os ataques parecem ser reflexo de vários meses de experimentação com combinações diferentes de drones e mísseis para testar as defesas aéreas ucranianas", afirma um relatório do Instituto para o Estudo da Guerra, centro de estudos dos EUA.

Os ataques russos estão sendo feitos com bombas menos sofisticadas, baratas e difíceis de interceptar, mísseis de curto alcance e drones, como estratégia para a destruição de infraestrutura civil e industrial. O aparato de curto alcance fica pouco tempo no ar e passa pelas defesas ucranianas.

Perigo

A combinação expôs a vulnerabilidade do sistema de defesa ucraniano. "Temos uma escassez de mísseis guiados antiaéreos, ninguém esconde isso", disse o porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, em janeiro.

O relatório do Instituto para o Estudo da Guerra ressalta o uso dos drones iranianos Shahed e dos mísseis russos Kinzhal e Iskander, que viajam em alta velocidade, ficam pouco tempo no ar e podem se tornar imunes à guerra eletrônica. "Os russos usaram os Shaheds para contornar as defesas ucranianas e mísseis balísticos para infligir dano máximo. Os ucranianos não interceptaram nenhum dos disparos", completa o relatório.

A nova onda de ataques reforça o cálculo de analistas de que a Rússia armazenou uma grande quantidade de mísseis para usar em sua nova campanha de inverno. Moscou também aumentou a sua produção de mísseis como parte de uma transição para uma economia de guerra. "A Rússia se mobilizou para a guerra", disse Cohen. "Eles conseguem continuar com esses ataques por muito tempo."