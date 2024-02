Presidente do México divulga telefone de repórter após matéria investigativa

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou na quinta-feira, 22, uma reportagem do The New York Times que revelava que as autoridades policiais dos Estados Unidos vinham investigando havia anos alegações de supostos vínculos de aliados do governante mexicano com narcotraficantes. Como reação, o presidente divulgou o telefone celular do jornalista responsável pela matéria, durante uma entrevista coletiva.

A matéria, publicada na quinta-feira, 22, revelou que agentes dos EUA foram alertados por informantes que grupos de traficantes estiveram em contato com os aliados do presidente mexicano antes e depois da sua eleição em 2018 - e, em uma ocasião, os assessores alegadamente receberam US$ 4 milhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nenhuma ligação direta entre o presidente e grupos criminosos foi encontrada durante a investigação de policiais, informou o Times, e o governo americano sequer abriu uma investigação formal. Autoridades concluíram que o governo dos EUA tinha pouco apetite para perseguir alegações contra o líder de um dos principais aliados da América, disseram as três pessoas familiarizadas com o caso, que não tinham autorização para falar publicamente.