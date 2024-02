Política anti-imigração da Itália favorece trabalho forçado, indica Conselho da Europa

"Esses números não refletem a real magnitude do fenômeno [...] devido aos procedimentos insuficientes implementados para identificar as vítimas e à baixa taxa de denúncias por parte delas, que temem ser penalizadas ou expulsas", destacou o Conselho da Europa em um comunicado.

Um relatório do Grupo de Especialistas sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos (Greta) do Conselho da Europa estima que, anualmente, entre 2.100 e 3.800 pessoas são identificadas como potenciais vítimas de tráfico na Itália.

O Conselho da Europa é uma instituição sediada em Estrasburgo, no leste da França, não vinculada à União Europeia e que reúne 46 países.

De acordo com os autores do texto, embora tenham sido feitos esforços para melhorar a detecção de vítimas entre os solicitantes de asilo, "as medidas restritivas adotadas pela Itália em relação à imigração favorecem um clima de criminalização dos migrantes, levando muitas possíveis vítimas de tráfico a não denunciarem seus casos às autoridades, com medo de serem privadas de liberdade e expulsas".

A exploração por meio do trabalho, entretanto, continua profundamente enraizada em alguns setores altamente dependentes de mão de obra estrangeira, de acordo com o Greta.

"Os setores de alto risco incluem agricultura, têxtil, trabalho doméstico, construção, hotelaria e restauração", acrescentou o grupo de especialistas.

A maioria das vítimas são mulheres, mas a quantidade de homens e pessoas trans está aumentando.

Embora a exploração sexual ainda seja a maneira predominante do tráfico, o trabalho forçado tem crescido constantemente.