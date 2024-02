Petróleo, cocaína, tripulação fantasma: os mistérios do naufrágio em Trinidad e Tobago

A seguir, um balanço do incidente que, segundo o governo e especialistas, é resultado de uma operação clandestina.

Não havia um, mas dois navios; a carga era diesel e não madeira; um quilo de cocaína apareceu a poucos metros do incidente; não há sinal da tripulação: o naufrágio e posterior vazamento em Trinidad e Tobago está repleto de incógnitas.

O governo ativou um plano de limpeza com cerca de 1.000 voluntários.

Também reportou um vazamento de combustível em pleno carnaval, afetando 15 km da costa desta ilha que depende principalmente do turismo.

O naufrágio foi reportado em 7 de fevereiro. Uma embarcação de 92 metros de comprimento havia virado sem notícias da tripulação a cerca de 100 metros da costa de Tobago, ilha que junto com Trinidad compõe este país.

Uma semana depois, o governo afirmou que duas embarcações estavam envolvidas no incidente, que o Gulfstream estava sendo rebocado por um navio do Panamá, o "Solo Creed", com destino à Guiana.