Personalidades da cultura russa pedem a devolução do corpo de Navalny

Mais de 20 personalidades do mundo da cultura da Rússia pediram às autoridades que entreguem o corpo de Alexei Navalny à família, depois que a mãe do ativista denunciou pressões para enterrar o opositor de maneira "secreta".

A equipe do ativista anticorrupção, que morreu na semana passada em uma penitenciária da região do Ártico em circunstâncias que não foram esclarecidas, divulga desde quinta-feira à noite nas redes sociais os pedidos de várias personalidades da cultura.

Entre as pessoas que aderiram ao apelo estão o vencedor do Prêmio Nobel da Paz e jornalista Dmitri Muratov, o cineasta Andrei Sviaguintsev, o escritor Viktor Shenderovich e a ativista do grupo Pussy Riot Nadejda Tolokonnikova.